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Забезпечив окупантів їжею і житлом — яке покарання отримав зрадник-військовий

8 грудня 2023 14:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Забезпечив окупантів їжею і житлом — яке покарання отримав зрадник-військовий
Російські окупанти з їжею. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні засудили військового з Києва, який забезпечував житлом і продуктами російських окупантів. За ґратами він проведе 15 років. 

Про це повідомляє ДБР

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Слідчі встановили, що у той час, коли окупанти захоплювали село Нова Басань на Чернігівщині, чоловік був вдома після лікарняного. Однак, замість того, щоб повернутися на службу в Києві, він перейшов на бік ворога. 

"Зрадник виконував накази командирів збройних сил рф, поселив їх у своєму помешканні, готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та майно у місцевих мешканців. Він також брав участь у розграбуванні товарів з місцевого магазину та зі зброєю здійснював патрулювання населеного пункту", — йдеться у повідомленні. 

Однак, під час втечі з Чернігівщини російські загарбники кинули зрадника навіть попри те, що той намагався сісти у ворожу бронетехніку з повними сумками награбованих речей. 

Правоохоронці затримали зрадника

Так, зрадника затримали під час звільнення села. 

"За матеріалами ДБР суд ухвалив обвинувальний вирок співробітнику Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України. Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення державної зради", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ворожого агента, який коригував удари по Києву, зокрема по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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