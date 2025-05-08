SPARTAN KYIV 2025 состоится в поддержку ГУР — где и когда

Пресс-конференция перед забегом SPARTAN KYIV 2025. Фото: Новини.LIVE

Уже на следующих выходных состоится благотворительный забег SPARTAN KYIV 2025. Он будет посвящен годовщине защиты "Азовстали", а вырученные средства отдадут на нужды украинских разведчиков.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на пресс-конференции мероприятия.

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Пресс-конференция забега SPARTAN KYIV 2025 началась в атмосфере военного времени. Вертолет Ми-8 прилетел на площадку и стал напоминанием об одной из легендарных операций украинских защитников — "Небо".

"Этот забег — благотворительный. У него есть важная социальная составляющая. Мы бежим в память наших бойцов, в память спецоперации "Небо", которую провели ГУР вместе с Силами обороны Украины. Это очень важно", — рассказала глава благотворительного фонда и соорганизатор забега Диана Подолянчук.

Операцию провели в 2022 году. Это была серия сложнейших полетов, чтобы доставить еду и медикаменты заблокированным защитникам "Азовстали". Однако, успех этой задачи также стал символом украинской борьбы.

"Эта операция показала, что Украина борется до последнего. Эта операция дала почувствовать защитникам Мариуполя, что о них не забыли. Что о них помнят и готовы прийти на помощь", — заявил представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин.

SPARTAN KYIV 2025 — это спортивное соревнование, которое проведут уже в третий раз. В программе восемь различных дистанций: Super, Sprint, Charity Sprint, Team Race, Para Race и не только.

"Главная цель забега — это единение людей. Сила наша в единстве. 10% от взноса при регистрации на забег мы будем перечислять на нужды ГУР МО. Также все 100% взносов партнеров будут направлены на помощь разведчикам", — рассказал организатор мероприятия Алексей Вовк.

Пресс-конференция SPARTAN KYIV 2025. Фото: Новини.LIVE

Задонатить для ГУР можно уже сейчас по ссылке, а регистрация на забег продолжается здесь. Забег состоится 17-18 мая на ВДНХ.

На прошлогоднем мероприятии Spartan-сообщество собрало 5,7 млн грн, которые были направлены на закупку 200 FPV-дронов и поддержку морского дрона MAGURA V5.

Напомним, мы рассказывали, как киевляне выдерживают постоянные обстрелы. Также глава ГУР Кирилл Буданов высказался о 9 мая и Второй мировой войне.