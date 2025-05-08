Як кияни переживають російські обстріли — відео

Киянка Катерина зберігає оптимізм. Фото: Новини.LIVE

Київ постійно стає мішенню Кремля. Росія вкотре атакувала столицю і містяни майже не спали цієї ночі. Попри всі виклики українці намагаються зберігати оптимістичний настрій.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, що допомагає киянам покращити їхній емоційний стан.

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Містяни кажуть, що вже звикли до постійних обстрілів з боку країни-агресора та навчились боротися з наслідками недоспаних ночей. Вони продовжують працювати та навчатися.

"Емоційний стан, як покращити? Та як? Працюємо. І так емоційний стан у нас покращується", — впевнений Олександр.

Однак, постійна тривога за своє життя дається взнаки. Кияни, які відчуваються, що не справляються зі своїм емоційним станом, звертаються до спеціалістів. Вони вважають, що це найкраще рішення.

"Я на антидепресантах. Що ще сказати? Психолог, психотерапевт, антидепресанти, чоловік, секс і гроші. Більше нічого не треба", — каже Марія.

Киянка Марія. Фото: Новини.LIVE

Водночас серед жителів столиці є ті, хто практично не відчуває наслідків війни. Антон щасливо розповідає, що останнім часом його життя стало набагато успішнішим:

"У мене зараз все покращилось. Бізнес пішов. Заробляти став. Дуже гарний настрій. Мене нічого не торкається. Я живу у центрі, тут все спокійно, все добре. Окрім радості за те, що кожен новий день приносить мені нові здобутки".

Киянин Антон. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми розповідали про наслідки російського обстрілу Києва.Стало відомо, скільки містян подали заявки на компенсацію.