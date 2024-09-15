Загрязнение воды в Киеве — киевлян просят не посещать пляжи в городе

Загрязненная вода в Киеве — Минздрав призывает киевлян не посещать пляжи
Киевлянам советуют не посещать пляжи в городе из-за загрязнения воды. Водоемы могут быть опасны с точки зрения возможного приобретения различных заболеваний, в частности инфекционных заболеваний кишечной группы, дерматитов, аллергических заболеваний и т.д.
Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактических заболеваний Минздрава Украины в комментарии Новини.LIVE.
Загрязненная вода в Киеве
Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак отметил, что местным жителям города не рекомендовано посещать пляжи в столице, а также запрещена навигация для речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств развлечений на водных объектах в пределах города Киева на время военного положения.
"Водоемы могут быть опасны с точки зрения возможного приобретения различных заболеваний: инфекционных болезней кишечной группы, дерматитов, аллергических заболеваний и др. При попадании такой воды в желудок человека может вызвать острые кишечные инфекции, особенно опасные для детей", — добавил Чумак.
В то же время он подчеркнул, что питьевая вода централизованного водоснабжения, поступающая в квартиру киевлян, отвечает всем поставленным требованиям.
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