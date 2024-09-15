Забруднення води у Києві — киян просять не відвідувати пляжі в місті

Забруднена вода в Києві — МОЗ закликає киян не відвідувати пляжі
Киянам радять не відвідувати пляжі в місті через забруднення води. Водойми можуть бути небезпечні з погляду можливого набуття різних захворювань, зокрема інфекційних хвороб кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань тощо.
Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактичних хвороб МОЗ України у коментарі Новини.LIVE.
Забруднена вода у Києві
Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак наголосив, що місцевим жителям міста не рекомендовано відвідувати пляжі у столиці, а також заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів розваг на водних об'єктах у межах міста Києва на час воєнного стану.
"Водойми можуть бути небезпечні з погляду можливого набуття різних захворювань: інфекційних хвороб кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань та ін. При потраплянні такої води у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей", — додав Чумак.
Водночас він наголосив, що питна вода централізованого водопостачання, що надходить до помешкання киян, відповідає усім поставленим вимогам.
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