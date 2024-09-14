В Подольском и Святошинском районе Киева дадут названия двум паркам

В Киеве два безымянных парка получат названия
В Киеве планируют присвоить названия двум безымянным паркам. Речь идет о парках в Подольском и Святошинском районах.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
Названия для парков в Киеве
По словам депутата Юлии Ярмоленко, совместно с жителями Киева продолжаем принимать решение о переименовании городских объектов.
"Мы не только пытаемся украсить наш город новыми зелеными зонами, но и отметить личности, которые внесли значительный вклад в развитие Киева и нашей страны", — сказала она.
Так, парку возле кинотеатра Шевченко в Подольском районе планируют присвоить название "Горка Кристера", а парку на улице Михаила Котельникова в Святошинском районе — в честь погибшего на войне военнослужащего Михаила Реуцкого.
Соответствующие проекты решения были поддержаны на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления и международных связей.
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