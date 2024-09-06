У Минокружении предупредили, что скоро загрязненная вода из Десны достигнет Киева

Река Десна. Иллюстративное фото: Википедия

В водах рек Десна и Сейм фиксируют загрязнения органического характера. Ситуация находится под неизменным контролем.

Об этом в комментарии Liga.net сообщила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

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Когда загрязненная вода достигнет Киева

По прогнозам, загрязненная вода может достигнуть Деснянского водозабора Киева ориентировочно 10-12 сентября.

Эксперты отмечают, что в водозаборах Киева и Броваров наблюдается незначительное превышение нормы по показателю химического потребления кислорода (БСК), а также повышенный уровень общего железа и марганца.

Однако биогенные и химические показатели загрязнения остаются в пределах нормы и рисков для водозабора нет.