У Міндовкіллі попередили, що скоро забруднена вода з Десни досягне Києва

Річка Десна. Ілюстративне фото: Вікіпедія

У водах річок Десна та Сейм фіксують забруднення органічного характеру. Ситуація перебуває під постійним контролем.

Про це у коментарі Liga.net повідомила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олени Крамаренко.

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Коли забруднена вода досягне Києва

За прогнозами, забруднена вода може досягти Деснянського водозабору Києва орієнтовно 10-12 вересня.

Експерти зазначають, що у водозаборах Києва та Броварів спостерігається незначне перевищення норми за показником хімічного споживання кисню (ХСК), а також підвищений рівень загального заліза та марганцю.

Проте біогенні та хімічні показники забруднення залишаються в межах норми, і ризиків для водозабору немає.