У Міндовкіллі попередили, що скоро забруднена вода з Десни досягне Києва

Забруднена вода з Десни досягне Києва — у Міндовкіллі попередили коли
6 вересня 2024 17:26
Річка Десна. Ілюстративне фото: Вікіпедія
У водах річок Десна та Сейм фіксують забруднення органічного характеру. Ситуація перебуває під постійним контролем.
Про це у коментарі Liga.net повідомила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олени Крамаренко.
Читайте також:
Коли забруднена вода досягне Києва
За прогнозами, забруднена вода може досягти Деснянського водозабору Києва орієнтовно 10-12 вересня.
Експерти зазначають, що у водозаборах Києва та Броварів спостерігається незначне перевищення норми за показником хімічного споживання кисню (ХСК), а також підвищений рівень загального заліза та марганцю.
Проте біогенні та хімічні показники забруднення залишаються в межах норми, і ризиків для водозабору немає.
Читайте Новини.LIVE!