Какое состояние воздуха в Киеве утром 25 декабря — детали от КГГА

Загрязнение воздуха в Киеве — какая ситуация утром
В Киеве утром, 25 декабря, улучшилось состояние воздуха. Сейчас уровень загрязненности низкий, также в норме радиационный фон.
Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Состояние воздуха в Киеве
На стационарном пункте мониторинга воздуха по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г, общий индекс качества воздуха составляет 21, что свидетельствует об очень низком уровне загрязнения.
В КГГА сообщили, что содержание загрязняющих веществ составляет:
- вещества в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) — 10.1 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация — 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ2.5) — 9.7 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) — 10 мкг/м3;
- диоксид азота — 10.3 мкг/м3 (ПДК — 200 мкг/м3);
- диоксид серы — 1.5 мкг/м3 (ПДК — 500 мкг/м3);
- оксид углерода — 231.9 мкг/м3 (ПДК — 5 000 мкг/м3);
- озон — 32.7 мкг/м3 (ПДК — 160 мкг/м3);
- оксид азота — 2.3 мкг/м3 (ПДК — 400 мкг/м3).
Также радиационный фон составляет 0.108 мкЗв/ч (в норме).
На стационарном пункте мониторинга воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха составляет 27 — низкий уровень загрязнения.
А по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха — 30 (низкий уровень загрязнения).
Напомним, искусственный интеллект создал визуализацию Чернобыля, если бы не произошло катастрофы на АЭС в 1986 году.
Также в Киеве 1 декабря официально открыли Подольско-Воскресенский мост, строительство которого длилось более 30 лет. На его возведение было потрачено более 20 миллиардов гривен.
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