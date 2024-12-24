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У Київраді назвали столичний міст, який став найдорожчим у світі

24 грудня 2024 17:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту у Києві — як він став найдорожчим
Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві 1 грудня відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували понад 30 років. За цей час на нього було витрачено понад 20 мільярдів гривень.

Про це розповів депутат Київради Андрій Вітренко для Big Kyiv у вівторок, 24 грудня.

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Вітренко зазначив, що за весь період будівництва мостової переправи було витрачено понад 20 мільярдів гривень, однак проблему з відкриттям так і не вирішено. 

"Міст, який мав розв’язати транспортні проблеми Києва, перетворився на символ безвідповідальності. Корупційні скандали та завищення вартості матеріалів на кожному етапі будівництва тільки ускладнюють ситуацію", — сказав він.

Депутат додав, загальна вартість проєкту вже перевищила пів мільярда доларів, що зробило Подільсько-Воскресенський міст найдорожчим у світі. Вітренко зауважив, що подібні об’єкти в Європі та Китаї обходяться значно дешевше.

Нагадаємо, 1 грудня Подільсько-Воскресенським мостом проїхали перші автомобілі. Водночас рух дозволений лише для громадського транспорту та легковиків. 

Відомо, що будівництво Подільського мосту завдало збитків на 3,5 мільйона гривень. Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

20 грудня київська прокуратура подала позов до Господарського суду з вимогою скасувати договір на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту через значний ріст вартості проєкту — з 4,3 мільярда гривень у 2017 році до понад 8,7 мільярда на кінець 2024 року. 

Київ міст Київрада автомобіль водії Подільський міст

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