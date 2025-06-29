Решение Киевсовета о застройке Батыевой горы отменил суд - почему и что известно о фальсификациях

Участок на Батыевой горе, где планировали возвести жилой комплекс. Фото: Киевская городская прокуратура

Хозяйственный суд Киева признал незаконной передачу в аренду почти гектара земли в столице компании, принадлежащей бизнесмену Валерию Мищенко. Речь идет об участке в оползнеопасном районе Батыевой горы, на котором планировали возвести жилой комплекс.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как следует из решения суда от 10 июня, Киевсовет еще в 2007 году предоставил компании "Кий-плаза" в аренду земельный участок на улице Кондукторской, 48 — для строительства и обслуживания многоэтажек с общественным пространством.

В 2024-м право аренды возобновили еще на 5 лет — якобы на основании имеющейся собственности компании на нежилое здание площадью 50 кв. м на этом же участке.

Где находится участок. Фото: Киевская городская прокуратура

Решение суда

Суд установил, что такого здания никогда не существовало. Никаких признаков возведения или ввода его в эксплуатацию не зафиксировано, что указывает на фиктивный характер регистрации права собственности. Таким образом, право аренды земли было получено по сфальсифицированным документам.

"Собранными по делу доказательствами подтверждается, что нежилое здание общей площадью 50 кв. м не было построено, в эксплуатацию в установленном законом порядке не вводилось и отсутствует (не расположено) на спорном участке, а следовательно как объект недвижимого имущества не существует, и право собственности на него у ООО "Кий-плаза" не возникло", — говорится в решении.

Суд отменил регистрацию права собственности на несуществующее сооружение, признал недействительным решение Киевсовета о передаче земли в аренду и лишил компанию права пользования участком.

Что известно о "Кий-плаза"

По данным системы YouControl, "Кий-плаза" принадлежит Александре Джим и Валерию Мищенко. Ее связывают с бизнес-структурами семьи Мищенко, работающими в сфере недвижимости, строительства, права и ресторанного бизнеса. В расследованиях Bihus.Info фигурирует версия, что сам Валерий Мищенко может входить в неформальный круг влияния заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Также Мищенко известен как новый владелец фирм "Осокорки-7" и ЧП "Орест", которые ранее фигурировали в связях с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и экс-депутатом Вадимом Столаром.

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