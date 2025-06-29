Рішення Київради про забудову Батиєвої гори скасував суд — чому і що відомо про фальсифікації

Ділянка на Батиєвій горі, де планували звести житловий комплекс. Фото: Київська міська прокуратура

Господарський суд Києва визнав незаконною передачу в оренду майже гектара землі в столиці компанії, що належить бізнесмену Валерію Міщенку. Йдеться про ділянку в зсувонебезпечному районі Батиєвої гори, на якій планували звести житловий комплекс.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як випливає з рішення суду від 10 червня, Київрада ще у 2007 році надала компанії "Кій-плаза" в оренду земельну ділянку на вулиці Кондукторській, 48 — для будівництва та обслуговування багатоповерхівок із громадським простором.

У 2024-му право оренди поновили ще на 5 років — буцімто на підставі наявної власності компанії на нежитлову будівлю площею 50 кв. м на цій же ділянці.

Де знаходиться ділянка. Фото: Київська міська прокуратура

Рішення суду

Суд встановив, що такої будівлі ніколи не існувало. Жодних ознак зведення чи введення її в експлуатацію не зафіксовано, що вказує на фіктивний характер реєстрації права власності. Таким чином, право оренди землі було отримано за сфальсифікованими документами.

"Зібраними у справі доказами підтверджується, що нежитлова будівля загальною площею 50 кв. м не була побудована, в експлуатацію у встановленому законом порядку не вводилась та відсутня (не розташована) на спірній ділянці, а отже як об`єкт нерухомого майна не існує, та право власності на неї у ТОВ "Кій-плаза" не виникло", — йдеться в рішенні.

Суд скасував реєстрацію права власності на неіснуючу споруду, визнав недійсним рішення Київради про передачу землі в оренду та позбавив компанію права користування ділянкою.

Що відомо про "Кій-плаза"

За даними системи YouControl, "Кій-плаза" належить Олександрі Джим і Валерію Міщенку. Її пов’язують із бізнес-структурами родини Міщенка, що працюють у сфері нерухомості, будівництва, права та ресторанного бізнесу. У розслідуваннях Bihus.Info фігурує версія, що сам Валерій Міщенко може входити до неформального кола впливу заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Також Міщенко відомий як новий власник фірм "Осокорки-7" та ПП "Орєст", що раніше фігурували у зв’язках з проросійським політиком Віктором Медведчуком і ексдепутатом Вадимом Столаром.

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