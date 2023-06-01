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Закрыты или непригодны: в каком состоянии столичные укрытия

1 июня 2023 15:32
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Большинство укрытий Киева закрыты или непригодны для пользования
Метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: REUTERS
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги пытаются попасть в укрытие. Впрочем, оно было закрыто.

Соответствующие видео опубликовала ТСН в Telegram.

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Следовательно, во время воздушной тревоги одно из укрытий Киева было закрыто. Как сказали на видео, для того чтобы открыть дверь, нужно сходить в местный ЖЭК и взять ключи.

В то время, на втором видео люди пытались попасть в столичное метро. Оно должно работать как укрытие, но его дверь также была закрыта.

Люди в сети отмечают, что многие укрытия в Киеве либо закрыты, либо вообще непригодны для пребывания.

Ситуация с еще одним укрытием

Как известно, ночью, 1 июня, РФ нанесла ракетный удар по столице. Обломки одной из ракет упали в Деснянском районе возле местной поликлинники, укрытие которой было закрыто. Известно не менее трех погибших.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Офис президента и правительства с просьбой отстранить главу Деснянского района столицы Дмитрия Ратникова и руководителя поликлиники от исполнения обязанностей.

Напомним, ранее мы писали о ночной ракетной атаке на Киев 1 июня. Также поделилась фоторепортажем с места событий.

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