Більшість укриттів Києва зачинені, або непридатні для когристування

Метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: REUTERS

У мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене.

Відповідні відео опублікувала ТСН у Telegram.

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Подробиці

Відтак, під час повітряної тривоги одне з укриттів Києва було зачинене. Як сказали на відео, для того, щоб відкрити двері, потрібно сходити до місцевого ЖЕКу та взяти ключі.

В той час, на другому відео, люди намагалися потрапити до столичного метро. Воно повинне працювати як укриття, але його двері також були зачинені.

Люди у мережі зазначають, що багато укриттів в Києві або зачинені, або взагалі непридатні для перебування.

Ситуація з іще одним укриттям

Як відомо, уночі, 1 червня, РФ завдала ракетний удар по столиці. Уламки однієї з ракет впали у Деснянському районі біля місцевої поліклінніки, укриття якої було зачиненим. Відомо щонайменше про трьох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента та уряду з проханням відсторонити голову Деснянського району столиці Дмитра Ратнікова та керівника поліклініки від виконання обов'язків.

Нагадаємо, раніше ми писали про нічну ракетну атаку на Київ 1 червня. А також поділилася фоторепортажем з місця подій.