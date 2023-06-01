Більшість укриттів Києва зачинені, або непридатні для когристування

Зачинені або непридатні: в якому стані столичні укриття
У мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене.
Відповідні відео опублікувала ТСН у Telegram.
Подробиці
Відтак, під час повітряної тривоги одне з укриттів Києва було зачинене. Як сказали на відео, для того, щоб відкрити двері, потрібно сходити до місцевого ЖЕКу та взяти ключі.
В той час, на другому відео, люди намагалися потрапити до столичного метро. Воно повинне працювати як укриття, але його двері також були зачинені.
Люди у мережі зазначають, що багато укриттів в Києві або зачинені, або взагалі непридатні для перебування.
Ситуація з іще одним укриттям
Як відомо, уночі, 1 червня, РФ завдала ракетний удар по столиці. Уламки однієї з ракет впали у Деснянському районі біля місцевої поліклінніки, укриття якої було зачиненим. Відомо щонайменше про трьох загиблих.
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента та уряду з проханням відсторонити голову Деснянського району столиці Дмитра Ратнікова та керівника поліклініки від виконання обов'язків.
Нагадаємо, раніше ми писали про нічну ракетну атаку на Київ 1 червня. А також поділилася фоторепортажем з місця подій.