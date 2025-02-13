Загрязнение воздуха в Киеве 13 февраля — какая ситуация в городе

Закрывайте окна — в Киеве зафиксировали загрязнение воздуха
В Киеве по состоянию на 13 февраля наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Жителям советуют закрыть окна и не проветривать помещения, а также не находиться долго на улице.
Об этом сообщил мониторинговый сервис IQair.
Загрязнение воздуха в Киеве 12 февраля
Так, мониторинговые сервисы фиксируют, что показатели в несколько раз превышают норму. Для сравнения: безопасный уровень — 30-40, тогда, как сейчас, до 225.
В то же время ситуация с ухудшением качества воздуха наблюдалась и в среду, 12 февраля. Уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу Киева был средний, на левом — высокий.
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ. Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", — сообщали в КГГА.
Рекомендации для населения
До улучшения ситуации с состоянием воздуха населению советуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максиму;
- обеспечить чистоту воды и продуктов;
- соблюдать гигиену.
Напомним, недавно начальник инспекции по парковке Сергей Дубенко заявил, что в Киеве проблемы с качеством воздуха, а увеличение количества паркомест только ухудшит ситуацию.
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