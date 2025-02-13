Загрязнение воздуха в Киеве 13 февраля — какая ситуация в городе

Загрязнение воздуха в Киеве. Фото: apostrophe.ua

В Киеве по состоянию на 13 февраля наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Жителям советуют закрыть окна и не проветривать помещения, а также не находиться долго на улице.

Об этом сообщил мониторинговый сервис IQair.

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Так, мониторинговые сервисы фиксируют, что показатели в несколько раз превышают норму. Для сравнения: безопасный уровень — 30-40, тогда, как сейчас, до 225.

Загрязнение воздуха в Киеве. Фото: скриншот

В то же время ситуация с ухудшением качества воздуха наблюдалась и в среду, 12 февраля. Уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу Киева был средний, на левом — высокий.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ. Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", — сообщали в КГГА.

Рекомендации для населения

До улучшения ситуации с состоянием воздуха населению советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максиму;

обеспечить чистоту воды и продуктов;

соблюдать гигиену.

Напомним, недавно начальник инспекции по парковке Сергей Дубенко заявил, что в Киеве проблемы с качеством воздуха, а увеличение количества паркомест только ухудшит ситуацию.

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