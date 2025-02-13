Забруднення повітря у Києві 13 лютого — яка ситуація в місті

Зачиняйте вікна — у Києві зафіксували сильне забруднення повітря
У Києві станом на 13 лютого спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Жителям радять зачинити вікна та не провітрювати приміщення, а також не перебувати довго на вулиці.
Про це повідомив моніторинговий сервіс IQair.
Забруднення повітря у Києві 12 лютого
Так, моніторингові сервіси фіксують, що показники в кілька разів перевищують норму. Для порівняння: безпечний рівень — 30-40, тоді як зараз до 225.
Водночас ситуація із погіршенням якості повітря спостерігалась і в середу, 12 лютого. Рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі Києва був середній, на лівому — високий.
"Фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин. Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — повідомляли в КМДА.
Рекомендації для населення
До поліпшення ситуації зі станом повітря населенню радять:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максиму;
- забезпечити чистоту води та продуктів;
- дотримуватися гігієни.
Нагадаємо, нещодавно начальник інспекції з паркування Сергій Дубенко заявив, що у Києві проблеми з якістю повітря, а збільшення кількості паркомісць лише погіршить ситуацію.
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