Забруднення повітря у Києві 13 лютого — яка ситуація в місті

Забруднення повітря у Києві. Фото: apostrophe.ua

У Києві станом на 13 лютого спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Жителям радять зачинити вікна та не провітрювати приміщення, а також не перебувати довго на вулиці.

Про це повідомив моніторинговий сервіс IQair.

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Так, моніторингові сервіси фіксують, що показники в кілька разів перевищують норму. Для порівняння: безпечний рівень — 30-40, тоді як зараз до 225.

Забруднення повітря у Києві. Фото: скриншот

Водночас ситуація із погіршенням якості повітря спостерігалась і в середу, 12 лютого. Рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі Києва був середній, на лівому — високий.

"Фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин. Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — повідомляли в КМДА.

Рекомендації для населення

До поліпшення ситуації зі станом повітря населенню радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максиму;

забезпечити чистоту води та продуктів;

дотримуватися гігієни.

Нагадаємо, нещодавно начальник інспекції з паркування Сергій Дубенко заявив, що у Києві проблеми з якістю повітря, а збільшення кількості паркомісць лише погіршить ситуацію.

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