Гибель киевлян возле укрытия: суд отправил под домашний арест чиновника КГГА

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в суде. Фото: Суспільне

Голосеевский суд Киева избрал директору Департамента муниципальной безопасности КГГА меру пресечения. Чиновник, проходящий по делу о гибели людей возле закрытого укрытия, отправился под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Суспільне.

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Аргументы обвинения

Представитель Деснянской окружной прокуратуры Яна Луцишина, выступая в судебном заседании по избранию для директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука меры пресечения, заявила, что тот:

не определил реальные потребности фонда укрытий в Киеве;

не предоставил предложений по формированию бюджета города в этом вопросе;

не организовал работу по созданию защитных сооружений;

не обеспечил действенный контроль над укрытиями.

Поэтому Луцишина призвала суд избрать Ткачуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета.

Комментарий чиновника и адвокатов

Адвокаты чиновника, как и сам Роман Ткачук, заявили, что это подозрение необосновано.

"Практика показывает, даже когда мы проводим проверку, с укрытием все в порядке, есть укрытия, дверь открыта. Но, к сожалению, во время воздушной тревоги по какому-то, возможно человеческому, фактору дверь не открывается, и жильцы не получают доступа", — пояснил директор Департамента КГГА.

Решение суда

В результате Голосеевский районный суд поддержал предложение обвинения в полном объеме.

Романа Ткачука отправили под круглосуточный домашний арест и одели электронный браслет.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Муж одной из погибших женщин и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступными в любое время суток во время воздушной тревоги.