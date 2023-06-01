Кличко хочет отстранить главу Деснянского района на фоне скандала с укрытием

Дом в Деснянском районе столицы, куда попали обломки российской ракеты. Фото: Новости LIVE

В результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Об этом сообщил Виталий Кличко в Telegram.

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Ночью, 1 июня, РФ нанесла ракетный удар по столице. Обломки одной из ракет упали в Деснянском районе возле местной поликлинники, укрытие которой было закрыто. Известно не менее о трех погибших.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Офису президента и правительства с просьбой отстранить главу Деснянского района столицы Дмитрия Ратникова и руководителя поликлиники от исполнения обязанностей.

"Обратился в Офис Президента и правительства, которые согласовывают назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие по поводу того, было ли открыто ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека", — написал Кличко у себя в Telegram. И добавил, что отстранить нужно и руководителя медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.

После гибели людей Кличко сообщил, что с сегодняшнего дня патрульная полиция Киева будет контролировать работу укрытий ночью. Правоохранители будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, находящегося на карте города, и будут проверять открыты ли они.

Напомним, ранее мы писали о ночной ракетной атаке на Киев 1 июня. Также поделились фоторепортажем с места событий.