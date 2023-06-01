Кличко хоче відсторони голову Деснянського району на тлі скандалу з укриттям

Будинок у Деснянському районі столиці, куди влучили уламки російської ракети. Фото: Новини LIVE

В результаті нічного ракетного обстрілу по столиці 1 червня у Деснянському районі загинуло щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади.

Про це повідомив Віталій Кличко у Telegram.

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Уночі, 1 червня, РФ завдала ракетний удар по столиці. Уламки однієї з ракет впали у Деснянському районі біля місцевої поліклінніки, укриття якої було зачиненим. Відомо щонайменше про трьох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента та уряду з проханням відсторонити голову Деснянського району столиці Дмитра Ратнікова та керівника поліклініки від виконання обов'язків.

"Звернувся до Офісу Президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей", — написав Кличко у себе в Telegram. І додав, що відсторонити потрібно і керівника медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.

Після загибелі людей Кличко повідомив, що відсьогодні патрульна поліція Києва контролюватиме роботу укриттів уночі. Правоохоронці обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть чи вони відчинені.

Нагадаємо, раніше ми писали про нічну ракетну атаку на Київ 1 червня. А також поділилася фоторепортажем з місця подій.