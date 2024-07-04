Воздушная тревога ночью 4 июля — угроза Киевской области

Работает ПВО по враждебным целям. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля добралась до Киевской области. Ударные беспилотники перелетели в регион из Сумской и Черниговской областей. Опасность длится уже больше часа.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные предупреждают об угрозе ударных беспилотников в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Бойцы обнаружили "шахед" курсом в Полтавскую область, а также заметили цель в восточной и центральной части Черниговщины.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Карта воздушных тревог такова:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:11. Воздушные силы предупреждают о БПЛА на севере Киевской области, а также о целях с Сумской курсом на Черниговскую область.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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