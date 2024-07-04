Воздушная тревога ночью 4 июля — угроза Киевской области

Угроза подступила к Киеву — враг атакует "шахедами"
Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля добралась до Киевской области. Ударные беспилотники перелетели в регион из Сумской и Черниговской областей. Опасность длится уже больше часа.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога ночью 4 июля
Украинские военные предупреждают об угрозе ударных беспилотников в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Бойцы обнаружили "шахед" курсом в Полтавскую область, а также заметили цель в восточной и центральной части Черниговщины.
Карта воздушных тревог такова:
Обновлено 01:11. Воздушные силы предупреждают о БПЛА на севере Киевской области, а также о целях с Сумской курсом на Черниговскую область.
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