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Угроза подступила к Киеву — враг атакует "шахедами"

4 июля 2024 00:52
обновлено: 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога ночью 4 июля — угроза Киевской области
Работает ПВО по враждебным целям. Иллюстративное фото: Минобороны Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля добралась до Киевской области. Ударные беспилотники перелетели в регион из Сумской и Черниговской областей. Опасность длится уже больше часа.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога ночью 4 июля

Украинские военные предупреждают об угрозе ударных беспилотников в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Бойцы обнаружили "шахед" курсом в Полтавскую область, а также заметили цель в восточной и центральной части Черниговщины.

Воздушная тревога 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Карта воздушных тревог такова:

Атака "шахедов" ночью 4 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:11. Воздушные силы предупреждают о БПЛА на севере Киевской области, а также о целях с Сумской курсом на Черниговскую область.

Атака беспилотников 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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