Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве люди прятались в метро из-за угрозы удара РФ — видео arrow

В Киеве люди прятались в метро из-за угрозы удара РФ — видео

15 января 2025 08:22
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Воздушная тревога в Киеве — люди массово спускались в метро
Станция Киевского метро. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве из-за воздушной тревоги люди используют станции метрополитена как укрытие. Существует угроза ракетного удара по столице.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 15 января.

Читайте также:

Ракетная опасность в Киеве

В столичном метро утром людно. Большинство людей не спешат на работу, а обустраивают себе место, чтобы переждать воздушную тревогу.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога. Сообщалось также об активности вражеской тактической авиации.

Воздушная тревога 15 января
Карта воздушных тревог по состоянию на 06:12 15 января. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне 15 января атаковали Украину крылатыми ракетами. Взрывы раздавались, в частности, в Ивано-Франковской и Львовской области. Также ночью взрывы раздавались и на Киевщине.

Киев метро взрыв обстрелы воздушная тревога укрытия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:45 Украинцы должны платить за газ, которым не пользуются — причина

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

08:33 В ISW оценили вероятность наступления РФ на Днепропетровщину

08:31 Отсрочка из-за инвалидности жены — какие нужны документы

08:26 На Крещатике произошел пожар на электроподстанции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:22 В Киеве люди прятались в метро из-за угрозы удара РФ — видео

08:12 Массированная ракетная атака — в Украине ввели отключения

08:02 Военный ушел в СОЧ из-за мизерных выплат — что решил суд

07:56 Очереди на границе Украины — к чему готовиться водителям с утра

07:47 В Ивано-Франковской и Львовской области прогремели мощные взрывы

08:45 Украинцы должны платить за газ, которым не пользуются — причина

08:33 В ISW оценили вероятность наступления РФ на Днепропетровщину

08:31 Отсрочка из-за инвалидности жены — какие нужны документы

08:26 На Крещатике произошел пожар на электроподстанции

08:22 В Киеве люди прятались в метро из-за угрозы удара РФ — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:12 Массированная ракетная атака — в Украине ввели отключения

08:02 Военный ушел в СОЧ из-за мизерных выплат — что решил суд

07:56 Очереди на границе Украины — к чему готовиться водителям с утра

07:47 В Ивано-Франковской и Львовской области прогремели мощные взрывы

07:40 Польша активировала авиацию и ПВО из-за угрозы со стороны России

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Text

01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно

6 января 2025

03:16 Первый полезный, но вкусный торт — без тяжести в животе