Воздушная тревога в Киеве — люди массово спускались в метро

В Киеве люди прятались в метро из-за угрозы удара РФ — видео
В Киеве из-за воздушной тревоги люди используют станции метрополитена как укрытие. Существует угроза ракетного удара по столице.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 15 января.
Ракетная опасность в Киеве
В столичном метро утром людно. Большинство людей не спешат на работу, а обустраивают себе место, чтобы переждать воздушную тревогу.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога. Сообщалось также об активности вражеской тактической авиации.
Напомним, россияне 15 января атаковали Украину крылатыми ракетами. Взрывы раздавались, в частности, в Ивано-Франковской и Львовской области. Также ночью взрывы раздавались и на Киевщине.
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