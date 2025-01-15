Воздушная тревога в Киеве — люди массово спускались в метро

Станция Киевского метро. Фото: скриншот

В Киеве из-за воздушной тревоги люди используют станции метрополитена как укрытие. Существует угроза ракетного удара по столице.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 15 января.

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В столичном метро утром людно. Большинство людей не спешат на работу, а обустраивают себе место, чтобы переждать воздушную тревогу.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога. Сообщалось также об активности вражеской тактической авиации.

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:12 15 января. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне 15 января атаковали Украину крылатыми ракетами. Взрывы раздавались, в частности, в Ивано-Франковской и Львовской области. Также ночью взрывы раздавались и на Киевщине.