В Киеве будут судить экс-депутата Киевсовета за захват участка на берегу Днепра

Берег Днепра в Киеве. Фото иллюстративное: СтройОбзор

Бывшего депутата Киевского городского совета и руководителя подконтрольного ему общества будут судить за самовольный захват земельного участка возле реки Днепр. Не имея на руках никаких необходимых документов, обвиняемый установил на этой территории деревянную постройку.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, 8 января.

Читайте также:

Подсудимый во время следствия. Фото: Киевская городская прокуратура

Присвоил участок земли

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Киевского городского совета (2015-2020 годы) и экс-руководителя подконтрольного ему общества по обвинению в самовольном захвате земельного участка площадью 1,5 га в прибрежной полосе реки Днепр.

Сообщается, что участок размещен в Дарницком районе Киева, его стоимость составляет более 6 млн гривен. Согласно материалам следствия в 2018-2021 годах обвиняемые установили на участке, никаких прав на который они не имели, деревянную постройку.

В дальнейшем эту территорию огородили, ограничив доступ к ней. Самовольно захваченный участок относится к особо ценным землям, поскольку расположен в прибрежной защитной полосе реки Днепр.

Самовольно захваченный участок относится к особо ценным землям, поскольку расположен в прибрежной защитной полосе реки Днепр.

В дальнейшем подконтрольное бывшему депутату общество планировало получить участок в пользование для строительства и обслуживания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Сейчас обвинительный акт в отношении бывшего депутата Киевсовета и экс-руководителя общества направлено в суд. Земельный участок на данный момент не находится ни под одной собственностью и пользованием.

Ранее мы сообщали, что Киевская городская прокуратура доказала в суде наличие оснований для расторжения договора аренды земли в Пуще-Водице. Там вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок.

Напомним, во Львове суд отменил право пользования экс-депутата городского совета земельным участком под памятником архитектуры.