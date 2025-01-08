Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Захват земли возле Днепра — будут судить экс-депутата Киевсовета arrow

Захват земли возле Днепра — будут судить экс-депутата Киевсовета

8 января 2025 13:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве будут судить экс-депутата Киевсовета за захват участка на берегу Днепра
Берег Днепра в Киеве. Фото иллюстративное: СтройОбзор
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Бывшего депутата Киевского городского совета и руководителя подконтрольного ему общества будут судить за самовольный захват земельного участка возле реки Днепр. Не имея на руках никаких необходимых документов, обвиняемый установил на этой территории деревянную постройку.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, 8 января.

Читайте также:
подсудимый в суде
Подсудимый во время следствия. Фото: Киевская городская прокуратура

Присвоил участок земли

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Киевского городского совета (2015-2020 годы) и экс-руководителя подконтрольного ему общества по обвинению в самовольном захвате земельного участка площадью 1,5 га в прибрежной полосе реки Днепр.

Сообщается, что участок размещен в Дарницком районе Киева, его стоимость составляет более 6 млн гривен. Согласно материалам следствия в 2018-2021 годах обвиняемые установили на участке, никаких прав на который они не имели, деревянную постройку.

В дальнейшем эту территорию огородили, ограничив доступ к ней. Самовольно захваченный участок относится к особо ценным землям, поскольку расположен в прибрежной защитной полосе реки Днепр.

Самовольно захваченный участок относится к особо ценным землям, поскольку расположен в прибрежной защитной полосе реки Днепр.

В дальнейшем подконтрольное бывшему депутату общество планировало получить участок в пользование для строительства и обслуживания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Сейчас обвинительный акт в отношении бывшего депутата Киевсовета и экс-руководителя общества направлено в суд. Земельный участок на данный момент не находится ни под одной собственностью и пользованием.

Ранее мы сообщали, что Киевская городская прокуратура доказала в суде наличие оснований для расторжения договора аренды земли в Пуще-Водице. Там вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок.

Напомним, во Львове суд отменил право пользования экс-депутата городского совета земельным участком под памятником архитектуры.

Киев суд земля прокуратура река Днепр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:43 Работа для пенсионеров — ТОП-5 горячих вакансий января

14:38 Экс-работник ТЦК в Киеве изготавливал за взятки белые билеты

14:31 Иногда с матом — Кипер рассказал об отношениях с Трухановым

14:28 В Запорожье прогремел взрыв

14:15 Заготовка дров — можно ли рубить сухостой возле озер и прудов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:13 Синоптики прогнозируют весеннее тепло в Харькове завтра

14:12 Теплая зима ненадолго — синоптик Диденко предупредила украинцев

14:07 Зеленский расширил основания для раскрытия банковской тайны

14:01 Зеленский подписал указ о праздновании Дня армейской авиации

13:59 Захват земли возле Днепра — будут судить экс-депутата Киевсовета

14:43 Работа для пенсионеров — ТОП-5 горячих вакансий января

14:38 Экс-работник ТЦК в Киеве изготавливал за взятки белые билеты

14:31 Иногда с матом — Кипер рассказал об отношениях с Трухановым

14:28 В Запорожье прогремел взрыв

14:15 Заготовка дров — можно ли рубить сухостой возле озер и прудов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:13 Синоптики прогнозируют весеннее тепло в Харькове завтра

14:12 Теплая зима ненадолго — синоптик Диденко предупредила украинцев

14:07 Зеленский расширил основания для раскрытия банковской тайны

14:01 Зеленский подписал указ о праздновании Дня армейской авиации

13:59 Захват земли возле Днепра — будут судить экс-депутата Киевсовета

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья