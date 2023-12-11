Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Закон о столице, предусматривающий разделение полномочий Виталия Кличко и главы КГГА, приобрел широкое обсуждение еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, большое количество случаев, которые говорят о неефективности существующей системы управления, заставило снова пересмотреть инициативу.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

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Введение закона о столице

"Ну, действительно до войны закон о столице не только был зарегистрирован в Верховной Раде, он имел широкое общественное обсуждение во всех районах столицы. Мы проводили круглые столы, он прорабатывался в Комитете, и он прошел первое чтение и, к сожалению, не был проголосован во втором чтении. Сейчас, несмотря на то что мы продолжаем двигаться к победе, мы обратили внимание на множество случаев, которые говорят о неэффективности существующей системы управления", — резюмировала депутат.

По словам Забуранной, введение данного закона позволит жителям столицы иметь достойный и эффективный уровень управления городом. К тому же создаст больше условий для развития и привличения инвестиций.

Перспективы привлечения инвесторов для развития Киева

Отвечая на вопрос о перспективах привлечения инвесторов для развития Киева, депутат подчеркнула, что формирование четкой цели, стратегии и достойного управления столицей даст положительные результаты.

"Должна быть четко сформирована цель, куда мы движемся, и я дала предложение, что большинство городов Западной Европы, Соединенных Штатов развиваются на основе устойчивого развития. И вот видение и цель развития Киева и эффективный менеджмент — это задачи, которые стоят перед парламентом, перед управлением города Киева, перед городским советом", — добавляет Забуранная.

Напомним, в ноябре этого года более 500 международных делегатов объединили на своей площадке самый масштабный инвестиционный форум FIT for Ukraine: Annual Meeting. Цель форума — привлечение частных инвестиций для восстановления Украины.