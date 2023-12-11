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Золоті лампочки — КМДА хоче витратити понад 2 млрд на освітлення

11 грудня 2023 16:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Золоті лампочки — КМДА хоче витратити понад 2 млрд на освітлення
Вуличне освітлення Києва. Фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Київська міська державна адміністрація (КМДА) у наступні два роки планує витратити понад 2 мільярди гривень на заміну ламп і стовпів зовнішнього освітлення. Влада Києва стверджує, що 65% від нині працюючих ламп є застарілі та енергозатратні. 

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на проєкт Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста на 2024-2025 роки.

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У документі йдеться, що окрім зовнішнього освітлення, КМДА планує провести роботи за конкретними адресами. Окремо в планах —  освітлення прибудинкових територій, які у програмі розпочинаються лише з 2025 року. Влада Києва вважає, що заміни потребує 65% від загальної кількості світильників. 

Таким чином, у 2024 році на ремонт зовнішнього освітлення вулиць виділять з бюджету понад 528 мільйонів гривень. У 2025 році ця цифра збільшиться: заміна ламп і стовпів коштуватиме 600 мільйонів гривень. Окрім цього, на функціонування мереж освітлення піде 576 мільйонів гривень, на 2025 рік сума аналогічно збільшується — до 634 мільйонів гривень. 

Вартість заміни ламп на прибудинкових територіях складатиме 10 мільйонів, а будівництво систем освітлення вулиці Труханівської в Дніпровському та Деснянському районах — 21 мільйон. 

Зрештою, загальна сума робіт — 2,370 мільярдів. 

Нагадаємо, у Києві місцева влада витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до міста Вишневе. 

Додамо, правоохоронці повідомили про нову підозру посадовцям комунального підприємства "Київбудреконструкція", а також постачальнику та двом підрядникам. Їх звинувачують у розкрадання понад 4,34 млн грн на ремонті ліфтів. 

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