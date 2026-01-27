Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Занял землю возле Днепра — экс-нардепу сообщили о подозрении

Занял землю возле Днепра — экс-нардепу сообщили о подозрении

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 18:41
В Киеве экс-нардеп незаконно занял землю возле Днепра — ему сообщили о подозрении
Разоблачение экс-нардепа, который самовольно занял земельный участок возле Днепра. Фото: Прокуратура Украины

Экс-нардеп Украины самовольно занял земельный участок возле Днепра и незаконно построил там дом. Ему сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 27 января.

Реклама
Читайте также:

Экс-нардепа уличили в самовольном занятии земли

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 55-летнему народному депутату VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета. Его подозревают в самовольном занятии земельных участков и незаконном строительстве в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Установлено, что подозреваемый является владельцем земельного участка площадью 0,1 га на Воскресенских садах, что в Днепровском районе Киева.

В то же время он решил увеличить площадь своих владений и самовольно занял прилегающие земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности и расположенные в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.

Без всяких разрешений подозреваемый присоединил к своему участку и оградил забором земли площадью 0,3 га, ограничив другим гражданам доступ к воде.

В дальнейшем, не имея никаких разрешительных документов, бывший народный депутат незаконно построил там одноэтажный дом площадью 103 кв. м.

По данным прокуратуры, самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы большой реки, где любое строительство и установка ограждений запрещено законом.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о возвращении коммунальных земельных участков территориальной общине столицы.

Напомним, что недавно в Киеве разоблачили должностных лиц Киевзеленстроя, которые растратили бюджетные средства при реконструкции парка.

Ранее мы информировали, что в Одессе злоумышленники пытались присвоить участки общей стоимостью более 75 миллионов гривен.

Киев чиновники нардепы прокуратура расследование наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации