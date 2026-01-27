В Киеве экс-нардеп незаконно занял землю возле Днепра — ему сообщили о подозрении

Разоблачение экс-нардепа, который самовольно занял земельный участок возле Днепра. Фото: Прокуратура Украины

Экс-нардеп Украины самовольно занял земельный участок возле Днепра и незаконно построил там дом. Ему сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 27 января.

Реклама

Читайте также:

Экс-нардепа уличили в самовольном занятии земли

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 55-летнему народному депутату VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета. Его подозревают в самовольном занятии земельных участков и незаконном строительстве в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Установлено, что подозреваемый является владельцем земельного участка площадью 0,1 га на Воскресенских садах, что в Днепровском районе Киева.

В то же время он решил увеличить площадь своих владений и самовольно занял прилегающие земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности и расположенные в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.

Без всяких разрешений подозреваемый присоединил к своему участку и оградил забором земли площадью 0,3 га, ограничив другим гражданам доступ к воде.

В дальнейшем, не имея никаких разрешительных документов, бывший народный депутат незаконно построил там одноэтажный дом площадью 103 кв. м.

По данным прокуратуры, самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы большой реки, где любое строительство и установка ограждений запрещено законом.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о возвращении коммунальных земельных участков территориальной общине столицы.

Напомним, что недавно в Киеве разоблачили должностных лиц Киевзеленстроя, которые растратили бюджетные средства при реконструкции парка.

Ранее мы информировали, что в Одессе злоумышленники пытались присвоить участки общей стоимостью более 75 миллионов гривен.