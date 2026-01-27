Відео
Головна Київ Зайняв землю біля Дніпра — екснардепу повідомили про підозру

Зайняв землю біля Дніпра — екснардепу повідомили про підозру

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 18:41
У Києві екснардеп незаконно зайняв землю біля Дніпра — йому повідомили про підозру
Викриття екснардепа, який самовільно зайняв земельну ділянку біля Дніпра. Фото: Прокуратура України

Екснардеп України самовільно зайняв земельну ділянку біля Дніпра та незаконно побудував там будинок. Йому повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 27 січня.

Читайте також:

Екснардепа викрили на самовільному зайнятті землі

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 55-річному народному депутату VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради. Його підозрюють у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному будівництві в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Встановлено, що підозрюваний є власником земельної ділянки площею 0,1 га на Воскресенських садах, що у Дніпровському районі Києва.

Водночас він вирішив збільшити площу своїх володінь та самовільно зайняв прилеглі земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності та розташовані в межах прибережної захисної смуги Дніпра.

Без жодних дозволів підозрюваний приєднав до своєї ділянки та огородив парканом землі площею 0,3 га, обмеживши іншим громадянам доступ до води.

Надалі, не маючи жодних дозвільних документів, колишній народний депутат незаконно збудував там одноповерховий будинок площею 103 кв. м.

За даними прокуратури, самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повернення комунальних земельних ділянок територіальній громаді столиці.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві викрили посадовців Київзеленбуду, які розтратили бюджетні кошти під час реконструкції парку.

Раніше ми інформували, що в Одесі зловмисники намагалися привласнити ділянки загальною вартістю понад 75 мільйонів гривень.

Київ чиновники нардепи прокуратура розслідування покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
