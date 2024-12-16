Заповедные земли Киевщины – что известно

Заповедные земли. Иллюстративное фото: Википедия

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск Киевской областной прокуратуры о возвращении в коммунальную собственность земельного участка площадью более 1,7 га. Он расположен на территории гидрологического заказника местного значения "Подольский".

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в понедельник, 16 декабря.

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Информация в Киевской областной прокуратуре. Фото: скриншот

Что известно о возвращении земли в коммунальную собственность в Киевской области

В ходе судебного разбирательства прокуроры доказали, что эти земли принадлежат природно-заповедному и водному фонду. Согласно действующему законодательству, они не могут передаваться в частную собственность даже под видом земель сельскохозяйственного назначения.

Участок имеет важное для региона природоохранное значение, находится под государственной охраной и является ключевой частью местной экосистемы.

Как подчеркнули в прокуратуре, незаконное отчуждение таких территорий не только нарушает закон, но и ставит под угрозу права граждан на безопасную и чистую окружающую среду.

Напомним, в Киеве застройщик разрушил часть исторической памятки, где жил и работал известный украинский политик Никита Шаповал. Однако суд разрешил не восстанавливать здание.

Ранее мы писали, что во Львове восемь лет назад незаконно приватизировали два помещения на улице Богдана Хмельницкого. Юристы Львовской мэрии через суд вернули недвижимость в собственность города.