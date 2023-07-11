Запуск Подольско-Воскресенского моста – большое событие или пиар

Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз анонсировал запуск Подольского-Воскресенского моста через несколько месяцев. Однако насколько это улучшит — или, возможно, ухудшит — дорожную ситуацию в столице?

Новини.LIVE узнали обо всех нюансах долгожданного запуска моста у эксперта по транспортной инфраструктуре Дмитрия Беспалова.

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Дмитрий Беспалов — член технического совета в государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины и владелец компании "Беспалов ЛАБ: транспортное моделирование".

— Дмитрий, какая вообще ваша реакция по поводу новости об открытии Подольско-Воскресенского моста?

— Это не первый раз — заявление мэра о том, что через несколько месяцев откроют. Я думаю, если порыться в новостных архивах, то там таких заявлений будет, ну, может три, может больше.

Эксперт по транспортной инфраструктуре Дмитрий Беспалов. Фото: Facebook/dbespalov

Я еще могу сказать, как бы то ни было, речь не идет о полноценном запуске моста. То есть я бы разделял эти истории.

Запустить мост, чтобы он стал в проектную мощность — это шестиполосный мост в две стороны со скоростным транспортом на его первом уровне, так сказать, метрополитеном. То есть полноценный запуск Подольского моста — это действительно для Киева было бы суперовое событие.

А речь идет просто о подключении. На правом берегу уже подключили два съезда небольших. Я так понимаю, надо придумать, как бы подключить какие-то съезды на левом берегу, там речь шла об улице Центральная Садовая — это улица частного сектора.

Соответственно, даже если они как-то подключат, речь не идет о каком-либо серьезном облегчении для водителей и так далее. А пропускная способность этих съездов очень мала и, соответственно, спрос на поездки по этому мосту будет мал.

— Насколько этот мост может разгрузить Киев?

— Любой мост в Киеве оказывает очень серьезное влияние на транспортную ситуацию. Закрытие влияет негативно — это очень сильно ощутимо. А открытие — положительно.

Мы делаем транспортный анализ всего, что касается мостов и вообще любого серьезного проекта в Киеве, у нас есть такая преамбула, где мы рассказываем уже традиционно много лет, что Киев имеет серьезную градостроительную проблему. Это то, что многие люди живут на левом берегу — более 40%. Но большинство рабочих мест сосредоточено на правом берегу, и поэтому людям с левого берега надо с утра ехать на правый и соответственно вечером с правого на левый. И потому все мосты Киева перегружены.

Поднятие последней части арки Подольского моста в 2014 году. Фото: Владислава Мусиенко/УНИАН

Исходя из этой парадигмы, Подольский мост также играет очень серьезную роль, и если бы он завтра, например, включился в работу, это бы почувствовали киевляне. Единственное, что это не было бы чем-нибудь фантастическим.

Мы когда-то делали транспортное моделирование — кажется, цена вопроса была минут 8. То есть средняя поездка уменьшалась на 8 минут. Но это при его полноценном открытии.

То есть то, о чем сказал мэр, он вряд ли имел в виду полноценное открытие моста, потому что полноценное открытие моста в его второй очереди — это туннель в склоне Днепра к Лукьяновке, который не то, что даже не начинали строить — там даже об этом никто не говорил. А на левом берегу — это подключение к основным параллельным Днепру магистралям общегородского значения развязками.

Вряд ли через несколько месяцев такое можно сделать. Да и вряд ли через несколько лет такое можно сделать. А в случае Киева вряд ли через несколько десятков лет такое можно сделать.

— Этот мост будет вести на Подол, что ждать улицам Подола после запуска?

— Подол — это еще одна небольшая жертва такого типа схода моста. Подол получит дополнительный трафик, поэтому улочки Подола могут стать чуть менее уютными.

Подол, Киев. Фото: Владимир Гонтарь/УНИАН

— Немного или сильно?

— Немного. Потому что подключение этих съездов — это не полноценное подключение моста. Это просто подключение, чтобы как-то можно было на него заехать и съехать. Пропускная способность съезда — где-то 1000 автомобилей, пропускная способность моста — это тысячи автомобилей — 5000-7000.

Съезд не может насытить этот мост потоком, поэтому это не сможет создать какую-либо весомую проблему для Подола.

— Что касается съездов на Русановских садах со стороны левого берега (улица Центральная Садовая) — реализованы ли они, учитывая многочисленные жалобы и протесты местных жителей?

— Бог его знает. Когда мэр прошлый раз говорил, что вот-вот будет запуск, и они реально присматривались к той улице, где спустить бы эти съезды... Поэтому я не знаю, честно говоря, что у них там происходят, и как они хотят это запустить.

Для меня как для транспортного планировщика это выглядит так: у вас есть мощный объект, такая широкая труба, и вы к ней подводите такой тончайший ручеек. И это все с огромными усилиями. Потом с пафосом презентуете: "Вот, смотрите, мы в огромную трубу подключили маленькую ручеек, и теперь заживем!".

В нормальном городе даже из этого инфоповод не делали бы, потому что это столь рядовое событие ни о чем. Это просто промежуточный этап, совершенно никак не влияющий на общую ситуацию, даже стыдно говорить об этом.

Виталий Кличко на фоне Подольско-Воскресенского моста. Фото: скриншот

— Можно ли назвать запуск Подольско-Воскресенского моста первым шагом к Подольско-Выгуровской ветке метро?

— Пиарно — можно. Я бы на месте пиарщиков мэра назвал бы это так. Там же построена часть этой ветки, потому что три станции метро на нем заложены в плане. Но на самом деле это как побочный продукт. То есть называть это каким-то процентом реализации четвертой линии метро — это манипуляция.

— Когда по вашим прогнозам мост может заработать на полную мощность?

— Мы с коллегами опросили ряд экспертов и сделали прогноз на 2030 год. Так вот, в нашей прогнозной транспортной модели на 2030 год Подольский мост открыт. То есть, он подключен к сети, но не во втором этапе своей реализации (с туннелем на правом берегу на Лукьяновку) — в нее мало кто из экспертов верит вообще.

Но в первой итерации — когда он полноценно сходит и подключается к сети на правом и на левом берегу — мы его добавили.

Поэтому я отвечу так: нам хотелось бы верить — и эксперты, которых мы опрашивали, с нами здесь солидарны — что Подольский мост должен быть запущен и, соответственно, подключен к 2030 году.

Это критически важно не столько, чтобы улучшить ситуацию в Киеве с транспортом, а для того, чтобы держать ее под контролем. Потому что киевские мосты отчаянно нуждаются в капитальных ремонтах. Подольский мост нужен, чтобы можно было закрывать полностью или частично другие мосты и спокойно ремонтировать.

— И напоследок, возможно, у вас есть какие-то советы для киевской власти?

— Большие масштабные проекты, если они правильно подготовлены, действительно должны положительно влиять на ситуацию с транспортом.

Но там можно ошибиться: например, поспешить открыть в целях пиара и принести дополнительный транзит в ненужные точки. И это может спровоцировать пробки, это может спровоцировать какие-то ДТП на улице, которая не была готова к принятию такого активного транзита.

Я бы им, может быть, посоветовал тщательно проработать все эти транзитные пути. То есть мост — это больше, чем просто мост. Это связка корреспонденций — откуда и куда люди едут. И мост — это лишь одна из возможностей, каким образом добраться до места назначения.

То есть надо проработать весь основной маршрут трафика — светофорные перекрестки, пешеходные переходы, кривые, повороты и так далее — и убедиться, что данное планировочное решение может с этим всем работать.