Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Защитная арка ЧАЭС потеряла свои функции после обстрела России

Защитная арка ЧАЭС потеряла свои функции после обстрела России

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 12:37
Чернобыльская арка потеряла герметичность после атаки РФ — что известно
Спасатель возле защитной арки ЧАЭС. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в феврале этого года атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию. Последствия обстрела оказались более серьезными, чем считалось сначала, поскольку защитная арка потеряла проектные функции.

Об этом сообщил заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко в комментарии DW.

Реклама
Читайте также:

Защитная арка ЧАЭС

Кондратенко отметил, что из-за российской атаки произошел пожар, который уничтожил гидроизоляцию, а также повредил мембрану, которая отвечала за герметичность. Кроме того, ситуацию осложнили необходимые действия ГСЧС. Спасатели для ликвидации пожара были вынуждены прорезать во внешней обшивке 130 отверстий.

Общая площадь повреждений достигает примерно 130 квадратных метров. Через эти отверстия внутрь конфайнмента проникают дождь и снег, что представляет риск для металлических опорных конструкций, поскольку они могут начать ржаветь.

"Ситуация сейчас стабильная, за исключением того, что атмосферные осадки попадают внутрь", — отметил Кондратенко.

Миссия МАГАТЭ также подтвердила потерю проектных функций Арки.

Радиационный фон

Несмотря на потерю герметичности, уровень радиации остается в пределах нормы. С февраля и по сей день не зафиксировано никаких превышений допустимых выбросов в воздух.

В то же время Госатомрегулирования запретило выполнять внутри любые плановые работы, способные поднять радиоактивную пыль, пока Арку не отремонтируют.

Известно, что первоочередные работы по восстановлению должны завершиться до конца следующего года. С финансированием помогает Европейский банк реконструкции и развития, а оценкой повреждений занимаются французские эксперты.

Демонтаж старого укрытия

План демонтажа старого аварийного укрытия остановили — это главное последствие аварии. Конструкции саркофага остаются неустойчивыми и требуют разборки, которая может длиться не менее восьми лет.

Однако начать эти работы невозможно без полностью герметичной Арки.

Напомним, в Чернобыле обнаружили грибок, который превращает радиацию в энергию.

Ранее заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский объяснил, как изменилась фауна в зоне отчуждения.

война обстрелы Чернобыль ЧАЭС Чернобыльская зона
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации