Чернобыльская арка потеряла герметичность после атаки РФ — что известно

Спасатель возле защитной арки ЧАЭС. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в феврале этого года атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию. Последствия обстрела оказались более серьезными, чем считалось сначала, поскольку защитная арка потеряла проектные функции.

Об этом сообщил заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко в комментарии DW.

Защитная арка ЧАЭС

Кондратенко отметил, что из-за российской атаки произошел пожар, который уничтожил гидроизоляцию, а также повредил мембрану, которая отвечала за герметичность. Кроме того, ситуацию осложнили необходимые действия ГСЧС. Спасатели для ликвидации пожара были вынуждены прорезать во внешней обшивке 130 отверстий.

Общая площадь повреждений достигает примерно 130 квадратных метров. Через эти отверстия внутрь конфайнмента проникают дождь и снег, что представляет риск для металлических опорных конструкций, поскольку они могут начать ржаветь.

"Ситуация сейчас стабильная, за исключением того, что атмосферные осадки попадают внутрь", — отметил Кондратенко.

Миссия МАГАТЭ также подтвердила потерю проектных функций Арки.

Радиационный фон

Несмотря на потерю герметичности, уровень радиации остается в пределах нормы. С февраля и по сей день не зафиксировано никаких превышений допустимых выбросов в воздух.

В то же время Госатомрегулирования запретило выполнять внутри любые плановые работы, способные поднять радиоактивную пыль, пока Арку не отремонтируют.

Известно, что первоочередные работы по восстановлению должны завершиться до конца следующего года. С финансированием помогает Европейский банк реконструкции и развития, а оценкой повреждений занимаются французские эксперты.

Демонтаж старого укрытия

План демонтажа старого аварийного укрытия остановили — это главное последствие аварии. Конструкции саркофага остаются неустойчивыми и требуют разборки, которая может длиться не менее восьми лет.

Однако начать эти работы невозможно без полностью герметичной Арки.

