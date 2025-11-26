Видео
Україна
Видео

Главная Киев Леса Чернобыля оживают — ученый описал изменения фауны

Леса Чернобыля оживают — ученый описал изменения фауны

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 17:30
обновлено: 17:30
Как живет зона отчуждения - ученый о животных в Чернобыле
Барсук в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

В Чернобыльской зоне отчуждения наблюдается заметный рост численности диких животных, а отдельные редкие виды активно восстанавливают свои популяции. По словам экспертов, уникальная экосистема региона продолжает развиваться даже во время полномасштабной войны, демонстрируя стабильность и природную устойчивость.

Об этом сообщил заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский в интервью УНИАН.

Читайте также:

Чем живет зона отчуждения во время войны

В своем интервью Денис Вишневский рассказал, что в зоне отчуждения сохранились практически все природные комплексы, характерные для европейского Средневековья. Сегодня здесь зафиксировано более тысячи видов растений и сотни видов животных, среди которых значительная часть занесена в Красную книгу Украины. Он подчеркнул, что регион стал важным центром сохранения редких видов, среди которых — черный аист и орлан-белохвост. Отдельное внимание он обратил и на популяцию лошади Пржевальского, а также на многочисленные виды летучих мышей, для которых в зоне созданы благоприятные условия.

Возможно, это изображение большая кошка
Рысь. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

"Не могу не упомянуть рысь. Она, как и все крупные хищники, достаточно уязвима, потому что не очень любит присутствие человека. У нее не так много потомков, скорость восстановления популяции невысокая", — отметил Вишневский.

Объясняя изменения в составе фауны, Вишневский отметил, что некоторые животные, которые ранее зависели от человеческого присутствия, после аварии и отселения населения уменьшили свою численность, тогда как хищники начали активнее появляться в разных участках зоны. Он привел пример серого голубя, популяция которого сократилась из-за отсутствия кормовой базы, тогда как другие виды, в частности крысы, вернулись в регион из-за появления людей и свалок.

Возможно, это изображение казуар и текст "一七 김 - 6/27/2025 10:26AM AM WET50 Cuddeback Ergiral Cudde back"
Аист черный. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

"У нас только летучих мышей зафиксировано 16 видов, из которых 14 занесены в Красную книгу Украины. Этим существам в зоне отчуждения достаточно комфортно — здесь мало негативных факторов, которые могут влиять на их популяцию", — подчеркнул Вишневский.

По его словам, общее количество животных в зоне отчуждения с 1998 года выросло. Популяции, которые когда-то исчезали, например кабаны после эпидемии чумы свиней, сейчас постепенно восстанавливаются.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике камеры наблюдения зафиксировали ночное появление редких лошадей Пржевальского.

Ранее мы также информировали, что британская музыкантка и блогер Brocarde поделилась впечатлениями от поездки в Чернобыль.

природа зона ЧАЭС Чернобыльская АЭС Чернобыль Чернобыльская зона
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
