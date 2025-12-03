В Чернобыле нашли грибок, превращающий радиацию в энергию

Чернобыль. Иллюстративное фото: Reuters

В Чернобыле обнаружили темно-черный грибок, который превращает радиацию в энергию. Он "питается" ионизирующим излучением.

Об этом информирует Interesting Engineering.

В Чернобыле обнаружили грибок, который питается радиацией

Ученые выяснили, что темно-черный грибок, прорастающий на месте Чернобыльской катастрофы, выживает, питаясь смертельной радиацией.

Отмечается, что в 1997 году украинский миколог Нелли Жданова обнаружила черную плесень, которая колонизировала высокорадиоактивные руины Чернобыльской атомной электростанции.

Грибок рос на стенах, потолках и даже внутри здания реактора, несмотря на чрезвычайно высокий уровень радиоактивного излучения.

Исследование показало, что грибы особым образом взаимодействуют с излучением.

"Это выдающееся открытие, которое показало, что жизнь может процветать и расти при наличии радиации. Оно поставило под сомнение устоявшиеся представления об устойчивости жизни. А также открыло потенциал для использования этой плесени в таких сферах, как очистка радиоактивных объектов и защита астронавтов от космического излучения в космосе", — говорится в материале Interesting Engineering.

А также отмечается, что функцию защиты и поглощения излучения взял на себя меланин. Это тот самый пигмент, который придает окраску коже человека и защищает от ультрафиолетового излучения.

Исследование 2007 года обнаружило ключевое открытие: меланизированные грибы росли на 10% быстрее под воздействием радиоактивного цезия. Это свидетельствует о том, что они активно использовали излучение для метаболической энергии. Этот процесс назывался радиосинтезом.

Однако, дальнейшие исследования показали, что не все меланизированные грибы демонстрируют такое поведение.

Международное научное сообщество отправило образцы Cladosporium sphaerospermum — того самого штамма, который был найден в Чернобыле — на Международную космическую станцию (МКС).

То, что произошло дальше, закрепило космический потенциал плесени. В условиях интенсивного космического излучения грибы процветали, демонстрируя скорость роста в 1,21 раза выше, чем контрольные образцы на земле.

Эксперимент на МКС также продемонстрировал потенциал плесени, как защитного барьера. По мере развития грибы экранировали значительное количество радиации, по сравнению с контрольными зонами.

Черный грибок. Фото: Interesting Engineering

Что говорят эксперты о грибке в Чернобыле

Из этих экспериментов эксперты предполагают, что радиозащитные преимущества плесени могут быть обусловлены не только меланином, а, возможно, другими биологическими компонентами, такими как вода.

В материале отмечается, что галактическое космическое излучение, высокоскоростные заряженные протоны от взрывающихся звезд, является "самой большой опасностью" для астронавтов, отправляющихся за пределы защитной атмосферы Земли.

А стандартные защитные решения, такие как тяжелые металлы, являются дорогими и тяжелыми для запуска в космос. Зато чернобыльская форма грибка предлагает простую биологическую альтернативу.

Астробиолог NASA Линн Дж. Ротшильд предусматривает "микоархитектуру" — среды обитания, выращенные из грибов на Луне или Марсе. Эти живые стены будут не просто структурными: они будут самовосстанавливающимися радиационными экранами, выращенными на месте, что значительно сократит затраты на запуск.

Заселив токсичную территорию, такую как Чернобыль, эти грибы в ближайшем будущем могут защитить космонавтов.

