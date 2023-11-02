Пробки на въезд в Киев 2 ноября — какая ситуация на дорогах

Проверка документов у водителя. Фото: google

По состоянию на утро 2 ноября сильные пробки не зафиксированы. Совсем незначительная очередь из авто только со стороны Вишневого и Чабанов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 2 ноября

По состоянию на 2 ноября на въездах в столицу Украины не зафиксированы сильные пробки. Пока совсем незначительные очереди из автомобилей есть со стороны Вишневого на улице Киевской и Южной. Однако водителям не придется слишком долго ждать, чтобы заехать в Киев и передвигаться по городу.

Пробки на въезд в Киев 2 ноября. Фото: Google Maps

Также незначительные пробки со стороны Чабанов есть на Садовой улице, но это также не помешает быстрому передвижению в Киев.

Пробки на въезд в Киев 2 ноября. Фото: Google Maps

А вот со стороны Броваров автомобильных очередей нет. Пробки возможны уже в самой столице.

Пробки на въезд в Киев 2 ноября. Фото: Google Maps

Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является расположение блокпостов вокруг города. Из-за этого автомобили иногда долго не могут попасть в Киев, а в час пик колонна из автомобилей может растянуться на километры. Однако последние несколько недель таких пробок не зафиксировано.

Напомним, в Киеве ремонтируют Дегтяровский мост, и поэтому в месте образуются километровые очереди. Только 30 октября водители тянулись у них от метро "Дорогожичи".