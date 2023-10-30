Ремонт Дегтярівського мосту — у Києві кілометрові затори
Через ремонт Дегтярівського мосту у Києві кілометрові затори. Водії тягнуться у них від метро Дорогожичі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори у Києві
Станом на 30 жовтня у Києві внаслідок ремонту Дегтярівського мосту виникли кілометрові затори. Черги з авто тягнуться аж від Метро Дорогожичі.
Кияни обурюються, що змушені так довго стояти в заторах і кажуть, що не готові до цього, адже всі справи доводиться відкласти.
"Стосовно цих заторів ми можемо сказати, що нікуди не встигаємо, коли потрібно бути вчасно. Бачте, що відбувається", — каже одна із водійок, яка стоїть в заторі.
Водночас місцеві жителі кажуть, що ремонт мосту зараз на часі.
Нагадаємо, сьогодні на вулиці Данченка у Києві жінка на авто знесла стовб внаслідок чого постраждали ще дві автівки.
Окрім того, 28 жовтня у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Як відомо, постраждала також автівка патрульної поліції.
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