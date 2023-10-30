Затори у Києві через ремонт Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE

Через ремонт Дегтярівського мосту у Києві кілометрові затори. Водії тягнуться у них від метро Дорогожичі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори у Києві

Станом на 30 жовтня у Києві внаслідок ремонту Дегтярівського мосту виникли кілометрові затори. Черги з авто тягнуться аж від Метро Дорогожичі.

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

Кияни обурюються, що змушені так довго стояти в заторах і кажуть, що не готові до цього, адже всі справи доводиться відкласти.

"Стосовно цих заторів ми можемо сказати, що нікуди не встигаємо, коли потрібно бути вчасно. Бачте, що відбувається", — каже одна із водійок, яка стоїть в заторі.

Водночас місцеві жителі кажуть, що ремонт мосту зараз на часі.

Нагадаємо, сьогодні на вулиці Данченка у Києві жінка на авто знесла стовб внаслідок чого постраждали ще дві автівки.

Окрім того, 28 жовтня у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Як відомо, постраждала також автівка патрульної поліції.