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Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах на сьогодні

2 листопада 2023 07:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затори на в'їзд до Києва 2 листопада — яка ситуація на дорогах
Перевірка документів у водія. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на ранок 2 листопада сильних заторів не зафіксовано. Зовсім незначна черга з авто є лише з боку Вишневого та Чабанів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 2 листопада

Станом на 2 листопада на в'їздах до столиці України не зафіксовано сильних заторів. Наразі зовсім незначні черги з автомобілів є з боку Вишневого на вулиці Київській та Південній. Однак водіям не доведеться надто довго чекати, аби заїхати в Київ та пересуватись містом.

затори на в'їзд у Київ 2 листопада
Затори на в'їзд у Київ 2 листопада. Фото: Google Maps

Також незначні затори є з боку Чабанів на Садовій вулиці, але це також не завадить швидкому пересуванню до Києва.  

затори на в'їзд у Київ 2 листопада
Затори на в'їзд у Київ 2 листопада. Фото: Google Maps

А от з боку Броварів автомобільних черг немає. Затори можливі вже у самій столиці.

затори на в'їзд у Київ 2 листопада
Затори на в'їзд у Київ 2 листопада. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розташування блокпостів навколо міста. Через це автомобілі інколи довго не можуть потрапити до Києва, а під час години пік колона з автівок може розтягнутися на кілометри. Однак останні кілька тижнів таких заторів не зафіксовано.

Нагадаємо, у Києві ремонтують Дегтярівський міст, і через це у місці утворюються кілометрові черги. Лише 30 жовтня водії тягнулись у них від метро "Дорогожичі".

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