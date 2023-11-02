Затори на в'їзд до Києва 2 листопада — яка ситуація на дорогах

Перевірка документів у водія. Фото: google

Станом на ранок 2 листопада сильних заторів не зафіксовано. Зовсім незначна черга з авто є лише з боку Вишневого та Чабанів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзд у Київ 2 листопада

Станом на 2 листопада на в'їздах до столиці України не зафіксовано сильних заторів. Наразі зовсім незначні черги з автомобілів є з боку Вишневого на вулиці Київській та Південній. Однак водіям не доведеться надто довго чекати, аби заїхати в Київ та пересуватись містом.

Затори на в'їзд у Київ 2 листопада. Фото: Google Maps

Також незначні затори є з боку Чабанів на Садовій вулиці, але це також не завадить швидкому пересуванню до Києва.

Затори на в'їзд у Київ 2 листопада. Фото: Google Maps

А от з боку Броварів автомобільних черг немає. Затори можливі вже у самій столиці.

Затори на в'їзд у Київ 2 листопада. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розташування блокпостів навколо міста. Через це автомобілі інколи довго не можуть потрапити до Києва, а під час години пік колона з автівок може розтягнутися на кілометри. Однак останні кілька тижнів таких заторів не зафіксовано.

Нагадаємо, у Києві ремонтують Дегтярівський міст, і через це у місці утворюються кілометрові черги. Лише 30 жовтня водії тягнулись у них від метро "Дорогожичі".