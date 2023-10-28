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Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

28 октября 2023 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пробки на въезде в Киев 28 октября — какая ситуация на дорогах сегодня
Украинские военные на блокпосту. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 октября, на въезде в Киев не зафиксированы значительные автомобильные пробки. Водителям не придется долго ждать, чтобы заехать в столицу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 28 октября на въездах в Киев нет сильных пробок. Если ехать из Броваров, то водителям совсем не придется ждать. Сейчас там не зафиксировано большого количества автомобилей.

Пробки на въезде в Киев 28 октября
Пробки на въезде в Киев 28 октября. Фото: Google Maps

Если ехать из Чабанов, то автомобильные очереди есть только возле Голосеевского парка имени Максима Рыльского. Однако они совсем незначительные. Это не оказывает значительного влияния на интенсивность движения.

Пробки на въезде в Киев 28 октября. Фото: Google Maps
Пробки на въезде в Киев 28 октября. Фото: Google Maps

Одной из причин пробок на въезде в столицу является наличие блокпостов вокруг Киева. Вследствие этого автомобили иногда долго не могут въехать в город.

Напомним, что в Шевченковском районе Киева в Делегатском переулке, 4-6, готовят к сносу еще одно историческое здание, которому более 100 лет. Это последнее историческое здание улицы.

Также мы писали, что вчера в Киеве на перекрестке улиц Олега Ольжича и Елены Телиги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительному сообщению, столкнулись два автомобиля.

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