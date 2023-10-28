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Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

28 жовтня 2023 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Затори на в'їзді до Києва 28 жовтня — яка ситуація на дорогах сьогодні
Українські військові на блокпосту. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано значних автомобільних заторів. Водіям не доведеться довго чекати, щоб заїхати до столиці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 28 жовтня на в'їздах до Києва немає сильних заторів. Якщо їхати з Броварів, то водіям зовсім не доведеться чекати. Наразі там не зафіксовано великої кількості автомобілей.

Затори на в'їзді до Києва 28 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 28 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то автомобільні черги є лише біля Голосіївського парку імені Максима Рильського. Однак вони зовсім незначні. Це не має значного впливу на інтенсивність руху.

Затори на в'їзді до Києва 28 жовтня. Фото: Google Maps
Затори на в'їзді до Києва 28 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі Києва в Делегатському провулку, 4-6, готують до зносу ще одну історичну будівлю, якій понад 100 років. Зазначається, що це остання історична будівля вулиці. 

Також ми писали, що вчора в Києві на перехресті вулиць Олега Ольжича та Олени Теліги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попереднім повідомленням, зіштовхнулися два автомобілі. 

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