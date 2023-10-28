Затори на в'їзді до Києва 28 жовтня — яка ситуація на дорогах сьогодні

Українські військові на блокпосту. Фото: google.com

Сьогодні, 28 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано значних автомобільних заторів. Водіям не доведеться довго чекати, щоб заїхати до столиці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 28 жовтня на в'їздах до Києва немає сильних заторів. Якщо їхати з Броварів, то водіям зовсім не доведеться чекати. Наразі там не зафіксовано великої кількості автомобілей.

Затори на в'їзді до Києва 28 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то автомобільні черги є лише біля Голосіївського парку імені Максима Рильського. Однак вони зовсім незначні. Це не має значного впливу на інтенсивність руху.

Затори на в'їзді до Києва 28 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі Києва в Делегатському провулку, 4-6, готують до зносу ще одну історичну будівлю, якій понад 100 років. Зазначається, що це остання історична будівля вулиці.

Також ми писали, що вчора в Києві на перехресті вулиць Олега Ольжича та Олени Теліги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попереднім повідомленням, зіштовхнулися два автомобілі.