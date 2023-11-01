Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

Проверка документов. Фото: google

По состоянию на утро, 1 ноября, на въезде в Киев зафиксированы автомобильные пробки со стороны Вишневого. Водителям придется ждать сразу на нескольких улицах.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев 1 ноября

По состоянию на утро 1 ноября на въездах в Киев есть пробки со стороны Вишневого. Водителям придется ждать сразу на нескольких улицах, в частности, на Ярошивской, Береговой, Набережной, Соборной и Большой Окружной дороге.

Пробки на въезде в Киев 1 ноября. Фото: Google Maps

Если ехать из Броваров, то водителям совсем не придется ждать. Пока там не зафиксировано большое количество автомобилей.

Пробки на въезде в Киев 1 ноября. Фото: Google Maps

Пробок также нет и со стороны Чабанов. Водители скоро въедут в столицу и будут передвигаться по городу.

Пробки на въезде в Киев 1 ноября. Фото: Google Maps

Одной из причин пробок на въезде в столицу является наличие блокпостов вокруг Киева. В результате автомобили иногда долго не могут въехать в город. Однако последние несколько недель таких пробок не зафиксировано.

Напомним, в Киеве ремонтируют Дегтяровский мост и поэтому в месте образуются километровые очереди. Лишь 30 октября водители тянулись у них от метро "Дорогожичи".