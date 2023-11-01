Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня arrow

Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

1 ноября 2023 07:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня
Проверка документов. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на утро, 1 ноября, на въезде в Киев зафиксированы автомобильные пробки со стороны Вишневого. Водителям придется ждать сразу на нескольких улицах.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Пробки на въезде в Киев 1 ноября

По состоянию на утро 1 ноября на въездах в Киев есть пробки со стороны Вишневого. Водителям придется ждать сразу на нескольких улицах, в частности, на Ярошивской, Береговой, Набережной, Соборной и Большой Окружной дороге.

пробки на въезд в Киев 1 ноября
Пробки на въезде в Киев 1 ноября. Фото: Google Maps

Если ехать из Броваров, то водителям совсем не придется ждать. Пока там не зафиксировано большое количество автомобилей.

пробки на въезд в Киев 1 ноября
Пробки на въезде в Киев 1 ноября. Фото: Google Maps

Пробок также нет и со стороны Чабанов. Водители скоро въедут в столицу и будут передвигаться по городу.

пробки на въезд в Киев 1 ноября
Пробки на въезде в Киев 1 ноября. Фото: Google Maps

Одной из причин пробок на въезде в столицу является наличие блокпостов вокруг Киева. В результате автомобили иногда долго не могут въехать в город. Однако последние несколько недель таких пробок не зафиксировано.

Напомним, в Киеве ремонтируют Дегтяровский мост и поэтому в месте образуются километровые очереди. Лишь 30 октября водители тянулись у них от метро "Дорогожичи".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме