Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня
По состоянию на утро, 1 ноября, на въезде в Киев зафиксированы автомобильные пробки со стороны Вишневого. Водителям придется ждать сразу на нескольких улицах.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Пробки на въезде в Киев 1 ноября
По состоянию на утро 1 ноября на въездах в Киев есть пробки со стороны Вишневого. Водителям придется ждать сразу на нескольких улицах, в частности, на Ярошивской, Береговой, Набережной, Соборной и Большой Окружной дороге.
Если ехать из Броваров, то водителям совсем не придется ждать. Пока там не зафиксировано большое количество автомобилей.
Пробок также нет и со стороны Чабанов. Водители скоро въедут в столицу и будут передвигаться по городу.
Одной из причин пробок на въезде в столицу является наличие блокпостов вокруг Киева. В результате автомобили иногда долго не могут въехать в город. Однако последние несколько недель таких пробок не зафиксировано.
Напомним, в Киеве ремонтируют Дегтяровский мост и поэтому в месте образуются километровые очереди. Лишь 30 октября водители тянулись у них от метро "Дорогожичи".
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