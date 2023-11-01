Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

Перевірка документів. Фото: google

Станом на ранок, 1 листопада, на в'їзді до Києва зафіксовано автомобільні затори з боку Вишневого. Водіям доведеться чекати одразу на кількох вулицях.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзді до Києва 1 листопада

Станом на ранок 1 листопада на в'їздах до Києва є затори з боку Вишневого. Водіям доведеться чекати одразу на кількох вулицях, зокрема на Ярошівській, Береговій, Набережній, Соборній та на Великій Окружній дорозі.

Затори на в'їзді до Києва 1 листопада. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Броварів, то водіям зовсім не доведеться чекати. Наразі там не зафіксовано великої кількості автомобілей.

Затори на в'їзді до Києва 1 листопада. Фото: Google Maps

Заторів також немає і з боку Чабанів. Водії швидко в'їдуть до столиці та пересуватимуться містом.

Затори на в'їзді до Києва 1 листопада. Фото: Google Maps

Однією з причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста. Однак останні кілька тижнів таких заторів не зафіксовано.

Нагадаємо, у Києві ремонтують Дегтярівський міст і через це у місці утворюються кілометрові черги. Лише 30 жовтня водії тягнулись у них від метро "Дорогожичі".