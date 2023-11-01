Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні
Станом на ранок, 1 листопада, на в'їзді до Києва зафіксовано автомобільні затори з боку Вишневого. Водіям доведеться чекати одразу на кількох вулицях.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзді до Києва 1 листопада
Станом на ранок 1 листопада на в'їздах до Києва є затори з боку Вишневого. Водіям доведеться чекати одразу на кількох вулицях, зокрема на Ярошівській, Береговій, Набережній, Соборній та на Великій Окружній дорозі.
Якщо їхати з Броварів, то водіям зовсім не доведеться чекати. Наразі там не зафіксовано великої кількості автомобілей.
Заторів також немає і з боку Чабанів. Водії швидко в'їдуть до столиці та пересуватимуться містом.
Однією з причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста. Однак останні кілька тижнів таких заторів не зафіксовано.
Нагадаємо, у Києві ремонтують Дегтярівський міст і через це у місці утворюються кілометрові черги. Лише 30 жовтня водії тягнулись у них від метро "Дорогожичі".
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