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Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

1 листопада 2023 07:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні
Перевірка документів. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на ранок, 1 листопада, на в'їзді до Києва зафіксовано автомобільні затори з боку Вишневого. Водіям доведеться чекати одразу на кількох вулицях.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва 1 листопада

Станом на ранок 1 листопада на в'їздах до Києва є затори з боку Вишневого. Водіям доведеться чекати одразу на кількох вулицях, зокрема на Ярошівській, Береговій, Набережній, Соборній та на Великій Окружній дорозі. 

затори на в'їзд у Київ 1 листопада
Затори на в'їзді до Києва 1 листопада. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Броварів, то водіям зовсім не доведеться чекати. Наразі там не зафіксовано великої кількості автомобілей.

затори на в'їзд у Київ 1 листопада
Затори на в'їзді до Києва 1 листопада. Фото: Google Maps

Заторів також немає і з боку Чабанів. Водії швидко в'їдуть до столиці та пересуватимуться містом. 

затори на в'їзд у Київ 1 листопада
Затори на в'їзді до Києва 1 листопада. Фото: Google Maps

Однією з причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста. Однак останні кілька тижнів таких заторів не зафіксовано.

Нагадаємо, у Києві ремонтують Дегтярівський міст і через це у місці утворюються кілометрові черги. Лише 30 жовтня водії тягнулись у них від метро "Дорогожичі". 

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