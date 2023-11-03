Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

Проверка документов. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

На въезде в украинскую столицу были зафиксированы автомобильные очереди со стороны населенных пунктов Вишневое и Бровары на сегодня, 3 ноября. Пробки заставят водителей задержаться на пути в город.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев 3 ноября

На утро 3 ноября на въездах в столицу можно заметить очереди из автомобилей, если ехать из Вишневого. Водители могут простоять в пробках на улице Ярошивская, Большой Окружной дороге и на проспекте Леся Курбаса. Время поездки займет от 47 до 52 минут.

Пробки на въезде в Киев 3 ноября. Фото: Google Maps

Если же вы едете из Броваров, то по этому маршруту ожидаются небольшие пробки. Сначала очереди из авто будут на Броварском проспекте. После этого придется немного постоять на мосту Патона. Время поездки займет 58 минут.

Пробки на въезде в Киев 3 ноября. Фото: Google Maps

Однако из Чабанов пробок не зафиксировано. Потому водители спокойно могут планировать поездку. Время в пути — от 29 до 32 минут.

Пробки на въезде в Киев 3 ноября. Фото: Google Maps

Отметим, что одной из главных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. Поэтому автомобили иногда долго не могут въехать в столицу. Однако за последние несколько недель такие пробки не были зафиксированы.

Напомним, после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения и организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Мы рассказали, какую информацию нужно подавать в военкомат.