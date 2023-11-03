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Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

3 листопада 2023 07:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні
Перевірка документів. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На в'їзді до української столиці було зафіксовано автомобільні черги з боку населених пунктів Вишневе та Бровари станом на сьогодні, 3 листопада. Затори змусять водіїв затриматися на шляху до міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва 3 листопада

Станом на ранок 3 листопада на в'їздах до столиці можна помітити черги з автівок, якщо їхати з Вишневого. Водії можуть простояти в заторах на вулиці Ярошівська, Великій Окружній дорозі та на проспекті Леся Курбаса. Час поїздки займе від 47 до 52 хвилин.

яка ситуація на дорогах до Києва
Затори на в'їзді до Києва 3 листопада. Фото: Google Maps

Якщо ж ви їдете з Броварів, то по цьому маршруту очікуються невеликі затори. Спочатку черги з авто будуть на Броварському проспекті. Після цього доведеться трохи постояти на мосту Патона. Час поїздки займе 58 хвилин. 

яка ситуація на дорогах до Києва
Затори на в'їзді до Києва 3 листопада. Фото: Google Maps

Проте з Чабанів заторів не зафіксовано. Тому водії спокійно можуть планувати поїздку. Час в дорозі — від 29 до 32 хвилин.  

яка ситуація на дорогах до Києва
Затори на в'їзді до Києва 3 листопада. Фото: Google Maps

Зазначимо, що однією з головних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Через це автівки інколи довго не можуть в'їхати до столиці. Проте за останні декілька тижнів таких заторів не було зафіксовано.

Нагадаємо, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, установи та організації та громадяни-власники автомобілів або інших транспортних засобів повинні подавати до ТЦК дані щодо їхньої наявності. Ми розповіли, яку інформацію потрібно подавати до військкомату.

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