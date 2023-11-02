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У Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки

2 листопада 2023 11:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки
Хлопець, який випав з вікна п'ятого поверху. Фото: Telegram/Київ новини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вранці на одній з вулиць Києва знайшли тіло хлопця. Ймовірно, він випав з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Тіло хлопця 2002 року народження виявили на вулиці Академіка Грекова,12Б.

Зазначається, що це місцевий мешканець. Попередньо, він загинув внаслідок падіння з квартири на п'ятому поверсі.

У мережі припускають, що хлопець вчинив самогубство. Однак у поліції цю версію не підтверджують.  

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Скриншот допису Київ Новини

Нагадаємо, що увечері 28 жовтня в Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки. Вона дивом вціліла, однак отримала багато травм.

Крім того, у ніч проти 19 жовтня у Кривому Розі на дитячому майданчику знайшли удушеним через повішання 20-річного юнака. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

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