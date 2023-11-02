У Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки
Вранці на одній з вулиць Києва знайшли тіло хлопця. Ймовірно, він випав з вікна багатоповерхівки.
Про це повідомляють у соцмережах.
Хлопець випав з вікна
Тіло хлопця 2002 року народження виявили на вулиці Академіка Грекова,12Б.
Зазначається, що це місцевий мешканець. Попередньо, він загинув внаслідок падіння з квартири на п'ятому поверсі.
У мережі припускають, що хлопець вчинив самогубство. Однак у поліції цю версію не підтверджують.
Нагадаємо, що увечері 28 жовтня в Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки. Вона дивом вціліла, однак отримала багато травм.
Крім того, у ніч проти 19 жовтня у Кривому Розі на дитячому майданчику знайшли удушеним через повішання 20-річного юнака. За попередніми даними, він вчинив самогубство.
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