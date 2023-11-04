Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

Проверка документов. Фото: google

Утром 4 ноября на въезде в Киев не были зафиксированы автомобильные пробки. Водители могут без промедления проехать в столицу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев 4 ноября

По состоянию на утро больших скоплений автомобилей на въезде в столицу Украины не зафиксировано. Проблем с въездом в столицу нет даже на таких традиционных для пробок направлениях, как со стороны Броваров, Новых Петровцев и Борисполя.

Пробки в Киев со стороны Новых Петровцев отсутствуют. Фото: Скриншот

Пробки в Киев со стороны Броваров отсутствуют. Фото: Скриншот

Пробки в Киев со стороны Борисполя отсутствуют. Фото: Скриншот

Отметим, что одной из главных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. Поэтому автомобили иногда долго не могут въехать в столицу. Однако за последние несколько недель такие пробки не были зафиксированы.

Напомним, после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения и организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Мы рассказали, какую информацию нужно подавать в военкомат.