Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

Перевірка документів. Фото: google

Вранці 4 листопада на в'їзді до Києва не було зафіксовано автомобільних заторів. Водії можуть без затримки проїхати до столиці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Станом на ранок великих скупчень автомобілів на в'їзді до столиці України не зафіксовано. Проблем з в'їздом до столиці нема навіть на таких традиційних для заторів напрямках, як з боку Броварів, Нових Петрівців та Борисполя.

Затори до Києва з боку Нових Петрівців відсутні. Фото: Скриншот

Затори до Києва з боку Броварів відсутні. Фото: Скриншот

Затори до Києва з боку Борисполя відсутні. Фото: Скриншот

Зазначимо, що однією з головних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Через це автівки інколи довго не можуть в'їхати до столиці. Проте за останні декілька тижнів таких заторів не було зафіксовано.

Нагадаємо, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, установи та організації та громадяни-власники автомобілів або інших транспортних засобів повинні подавати до ТЦК дані щодо їхньої наявності. Ми розповіли, яку інформацію потрібно подавати до військкомату.