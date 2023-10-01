Пробки на въезде в Киев сегодня, 1 октября: ситуация на дорогах столицы

Проверка документов на дороге. Фото: Цензор.НЕТ

Сегодня утром, 1 октября, на въезде в Киев не зафиксированы большие пробки. Незначительные скопления автомобилей можно увидеть на Броварском проспекте.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 1 октября

По состоянию на утро 1 октября на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые большие пробки. Лишь небольшое скопление авто возможно на Броварском проспекте в столице. Это не влияет на интенсивность движения автомобилей.

Небольшие скопления машин со стороны Броваров. Фото: Google Maps

На сегодняшний день одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение военных блокпостов вокруг Киева. Поэтому автомобили подолгу не могут въехать в столицу. В час пик колонна из машин может растянуться на многие километры.

Напомним, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

Также мы писали, что 28 сентября появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.