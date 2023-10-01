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Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 1 жовтня: ситуація на дорогах столиці

1 жовтня 2023 08:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 1 жовтня: ситуація на дорогах столиці
Перевірка документів на дорозі. Фото: Цензор.НЕТ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні зранку, 1 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано великих заторів. Незначні скупчення автомобілів можна побачити на Броварському проспекті.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 1 жовтня

Станом на ранок 1 жовтня на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових великих заторів. Лише невелике скупчення авто можливе на Броварському проспекті в столиці. Це не впливає на інтенсивність руху автомобілів.

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Невеликі скупчення машин з боку Броварів. Фото: Google Maps

На сьогодні однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення військових блокпостів навколо Києва. Через це автомобілі подовгу не можуть в'їхати до столиці. У годину пік колона з машин може розтягнутися на багато кілометрів.

Нагадаємо, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якості повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.

Також ми писали, що 28 вересня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

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