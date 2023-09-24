У КМВА розповіли, скільки авто пересувається Києвом

Затори в Києві. Фото: РБК-Україна

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якість повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.

Про це повідомляє КИЇВ24.

Читайте також:

Скільки авто їздить Києвом

"За останніми даними, на буднях столиці пересувається близько 1 млн-1 млн 100 тис. автівок. На вихідних кількість зменшується до 800 тисяч. Тобто ви можете уявити наскільки це велика кількість, і хочу зазначити, що 2015 року, фактично за останні вісім років, кількість автомобілів зареєстрованих у столиці подвоїлася", — пояснив Возний.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 вересня, у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки на людей.

Також ми повідомляли, що киянам та гостям столиці повідомили про стан повітря в Києві. Фахівці розповіли про екологічну ситуацію повітря станом на 5 вересня.

Додамо, що Європа зіткнулася із серйозною екологічною проблемою. Майже 98% людей на континенті живуть у районах із дуже шкідливим та забрудненим повітрям.