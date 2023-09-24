У КМВА розповіли, скільки авто пересувається Києвом
Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якість повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.
Про це повідомляє КИЇВ24.
Скільки авто їздить Києвом
"За останніми даними, на буднях столиці пересувається близько 1 млн-1 млн 100 тис. автівок. На вихідних кількість зменшується до 800 тисяч. Тобто ви можете уявити наскільки це велика кількість, і хочу зазначити, що 2015 року, фактично за останні вісім років, кількість автомобілів зареєстрованих у столиці подвоїлася", — пояснив Возний.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 вересня, у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки на людей.
Також ми повідомляли, що киянам та гостям столиці повідомили про стан повітря в Києві. Фахівці розповіли про екологічну ситуацію повітря станом на 5 вересня.
Додамо, що Європа зіткнулася із серйозною екологічною проблемою. Майже 98% людей на континенті живуть у районах із дуже шкідливим та забрудненим повітрям.