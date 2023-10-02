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Пробки на въезде в Киев сегодня, 2 октября: ситуация на дорогах столицы

2 октября 2023 07:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пробки на въездах в Киев 2 октября: актуальное состояние, причины, время задержки
Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня утром, 2 октября, на въезде в столицу не зафиксировано больших пробок. Незначительные скопления автомобилей можно увидеть на Броварском проспекте.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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По состоянию на утро 2 октября на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые большие пробки. Небольшое скопление автомобилей может быть на Броварском проспекте и со стороны пгт Коцюбинское в Святошинском районе Киева. Однако это не влияет на интенсивность движения авто.

очереди на въезд в Киев
Пробки на въезде в Киев. Фото: Google Maps
очереди на въезд в Киев
Пробки на въезде в Киев. Фото: Google Maps

Сейчас одна из основных причин пробок на въезде в Киев — это наличие военных блокпостов вокруг города. В результате чего машины иногда долго не могут въехать в столицу. Во время часа пик колонна автомобилей может растянуться на достаточно большое количество километров.

Напомним, на сегодня, 2 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что в пятницу, 29 сентября, на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. На несколько копеек подорожали все виды бензинов, дизельное горючее и автомобильный газ.

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