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Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 2 жовтня: ситуація на дорогах столиці

2 жовтня 2023 07:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Затори на в’їздах до Києва 2 жовтня: актуальний стан, причини, час затримки
Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні зранку, 2 жовтня, на в'їзді до столиці не зафіксовано великих заторів. Незначні скупчення автівок можна побачити на Броварському проспекті.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Станом на ранок 2 жовтня на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових великих заторів. Невелике скупчення автомобілів може бути на Броварському проспекті та з боку смт Коцюбинське в Святошинському районів Києва. Проте це не має впливу на інтенсивність руху авто.

черги на в'їзд у Київ
Затори на в'їзді у Київ. Фото: Google Maps
черги на в'їзд у Київ
Затори на в'їзді у Київ. Фото: Google Maps

Наразі одна з основних причин заторів на в'їзді до Києва — це наявність військових блокпостів навколо міста. Внаслідок чого автівки іноді довго не можуть в'їхати до столиці. Під час години пік колона автомобілів може розтягнутися на досить велику кількість кілометрів. 

Нагадаємо, станом на сьогодні, 2 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Також ми писали, що у п'ятницю, 29 вересня, на українському паливному ринку дещо підскочили середні ціни на найбільших автозаправних станціях. На кілька копійок подорожчали усі види бензинів, дизельне пальне та автомобільний газ.

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