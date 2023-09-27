Пробки на въезде в Киев сегодня, 27 сентября: ситуация на дорогах столицы

Проверка документов на дороге. Фото: УНИАН

Сегодня утром, 27 сентября, на въезде в Киев не зафиксированы большие пробки. Незначительные скопления автомобилей можно увидеть местами только на Броварском проспекте.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 27 сентября

По состоянию на утро 27 сентября на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые большие пробки. Лишь небольшое скопление авто возможно на Броварском проспекте в столице, однако это не влияет на интенсивность движения автомобилей.

Небольшая пробка на Броварском проспекте. Фото: Google Maps

Маршрут в Киев со стороны Чабанов. Фото: Google Maps

На сегодня одной из главных возможных причин пробок на въезде в столицу является размещение военных блокпостов вокруг Киева. Поэтому автомобили подолгу не могут въехать в столицу. В час пик колонна из машин может растянуться на многие километры.

Напомним, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.