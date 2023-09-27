Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 27 вересня: ситуація на дорогах столиці

Перевірка документів на дорозі. Фото: УНІАН

Сьогодні зранку, 27 вересня, на в'їзді до Києва не зафіксовано великих заторів. Незначні скупчення автомобілів можна побачити місцями лише на Броварському проспекті.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Станом на ранок 27 вересня на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових великих заторів. Лише невелике скупчення авто можливе на Броварському проспекті в столиці, проте це не впливає на інтенсивність руху автомобілів.

Невеликий затор на Броварському проспекті. Фото: Google Maps

Маршрут до Києва з боку Чабанів. Фото: Google Maps

На сьогодні однією з головних можливих причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення військових блокпостів навколо Києва. Через це автомобілі подовгу не можуть в'їхати до столиці. У годину пік колона з машин може розтягнутися на багато кілометрів.

Нагадаємо, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якості повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.